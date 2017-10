STÖCKL. Barbara Stöckl im Gespräch mit:

Der Schauspieler und Komödiant Otto Schenk steht mit fünf verschiedenen Projekten auf den Bühnen des Landes. Woher schöpft er mit 87 Jahren diese Energie? Und wie blickt er als erfahrener Parodist auf den aktuellen Wahlkampf? Im Gespräch mit Barbara Stöckl erinnert sich der Publikumsliebling auch an vergangene Zeiten und erklärt, warum er 1993 einen Brief an Österreichs Fußballhelden Hans Krankl schrieb.