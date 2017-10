konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

BAWAG trennt sich von Post

Die Bank will das Abkommen, auf dessen Basis Bankdienstleistungen in Postfilialen geleistet werden, noch heuer kündigen, die Kooperation würde in dem Fall am 31. Dezember 2020 enden. Für den BAWAG-Börsengang ist der Startschuss somit gefallen. Der Verkauf von Aktien soll den Alteigentümern der Bank bis zu 2,1 Milliarden Euro in die Kassen spülen. Geplant ist, dass die BAWAG-Aktien ab 25. Oktober an der Wiener Börse gehandelt werden.

Ob, und was dies für Kunden der Bank, aber auch der Post bedeutet, das recherchiert heute Julia Korponay-Pfeifer.