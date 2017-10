Sturm der Liebe Teil 2787

Viktor steckt in der Klemme. Nach seiner überfallsartigen Annäherung an Alicia hält ihn diese für einen Filou. Jeder Versuch, sie vom Gegenteil zu überzeugen, verläuft vorerst im Sande. Dem nicht genug, taucht ein unliebsamer Bekannter von Viktor am Fürstenhof auf. Ella kommt mit den Turteleien von William und Rebecca in der gemeinsamen WG nicht zurecht, während Tinas Kampf um ihr Kind endlich voranzuschreiten scheint. Ihr ist ein Schnuller des Kleinen in die Hände gefallen, den sie einem Gen-Test unterziehen will.