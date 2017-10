ZIB

Wahlkampf im Parlament: Erklärung des Bundeskanzlers - Liveschaltung in die Hofburg / Bank Austria muss Pensionsnachzahlung leisten / Österreich klagt wegen deutscher Maut / Air Berlin Verkauf geht über die Bühne / Immer mehr Tote bei Waldbränden in Kalifornien / Asteroid an Erde vorbei