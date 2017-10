konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Gewährleistung ist ein Recht, ein gesetzlicher Anspruch, der klar geregelt ist. Garantie ist eine freiwillige Zusage eines Unternehmens, im Rahmen derer man Ihnen vieles oder wenig (und auch unter bestimmten Bedingungen) zusagen kann. Gewährleistung ist also ein gesetzlich verankertes Recht, vom Vertragspartner (Juristen nennen ihn "Übergeber") ein Einstehen für Mängel an der Sache zu fordern.

Verpfuschtes Haus

Ein Ehepaar aus der Steiermark ärgert sich bereits seit Monaten über den Bauträger, der ihr Haus errichtet hat. Es habe Verzögerungen bei der Fertigstellung gegeben, die Kosten für die Sanitäreinrichtung seien explodiert und es komme vom Dach her öfter zu einem Feuchtigkeitseintritt. Dieser hat dazu geführt, dass die Familie jetzt vorübergehend ausgezogen ist. Markus Waibel fragt nach, wie man in einer solchen Situation am besten vorgeht, um zu seinem Recht zu kommen.