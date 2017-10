WELTjournal + 119 Millionen- Europas versteckte Armut

Die Wirtschaftskrise in der EU ist längst überwunden, doch das Wohlstandsgefälle innerhalb Europas ist größer als je zuvor. Jeder vierte EU-Bürger ist arm oder von Armut bedroht - insgesamt 119 Millionen Menschen. Es sind Beschäftigte in prekären Arbeitsverhältnissen, die arm sind trotz Arbeit, Jugendliche, die keine Aussicht auf Ausbildung oder einen Job haben oder Kinder, die in sozial schwachen Familien aufwachsen.

Das WELTjournal+ zeigt in mehreren Ländern Europas wie schwierig das Leben für viele Menschen geworden ist: Filmemacherin Mirella Pappalardo besucht in Portugal eine Familie, die mit Müh und Not über die Runden kommt, weil es keine ausreichend bezahlten Jobs gibt. In Sizilien spricht sie mit jungen Menschen, die verzweifelt nach einem Ausbildungsplatz suchen. Und in Irland begegnet sie einer jungen Mutter, die nach Verlust von Job und Wohnung ihre Kinder in Pflege geben musste. Welche Strategien hat die EU, um ihre Bürger vor einem Abrutschen in Armut zu bewahren?