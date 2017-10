Hugo Cabret ("Hugo") Bezauberndes Film-Märchen

In seinem mit fünf Oscars ausgezeichneten Abstecher in die Familienunterhaltung taucht Regie-Ikone Martin Scorsese in die geheimnisvolle Welt des Pariser Bahnhofs Montparnasse ein und lässt seinen titelgebenden Waisenjungen Hugo den Zauber der ersten bewegten Bilder entdecken....

Scorseses Liebeserklärung an das Kino Mit der Leinwandadaption des Buchs "Die Entdeckung des Hugo Cabret" von Kinderbuchautor Brian Selznick entführt Regisseur Martin Scorsese (erstmals in 3D!) den Zuseher auf eine fantastische Reise zu den Anfängen des Kinos. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Waisenjunge Hugo (Asa Butterfield - "Der Junge im gestreiften Pyjama"), der im riesigen Labyrinth des Pariser Gare Montparnasse nach dem Tod seines Onkels die zahlreichen Uhrenanlagen des Bahnhofs in Betrieb hält. Auf einer seiner Ausflüge in die verschachtelten Gänge trifft Hugo auf den verbitterten Besitzer eines Spielzeugladens (Oscarpreisträger Ben Kingsley).

Gemeinsam mit dessen Patenkind Isabelle (Jungstar Chloe Grace Moretz aus "Kick-Ass"; "Die Wolken von Sils Maria") versucht Hugo einen Roboter zu reparieren, den ihm sein verstorbener Vater (Jude Law) hinterlassen hat und dem ein großes Geheimnis anhaftet. Dabei taucht Hugo in die magische Welt des damals noch jungen Mediums Film ein und entdeckt, dass es sich bei Isabelles Patenonkel um keinen Geringeren, als den französischen Filmpionier Georges Méliès handelt, der mit seinem Film "Die Reise zum Mond" mit dem berühmten 'Mann im Mond' aus dem Jahre 1902 Kinogeschichte schrieb.

11 Oscar-Nominierungen - Fünf Oscars Mit atemberaubenden visuellen Einfällen, viel Liebe zum Detail, einen bombastischen Score von Howard Shore und einem engagierten Cast, der neben den talentierten Newcomern Asa Butterfield und Chloe Grace Moretz auch Hochkaräter wie Jude Law, Emily Mortimer, "Borat"-Darsteller Sacha Baron Cohen und Ben Kingsley vorzuweisen hat, schuf die ansonsten für raue Mafia-Epen bekannte Regielegende ein wunderbares Kinomärchen für Kinder und Erwachsene. Dafür gab es bei insgesamt 11 Oscar-Nominierungen fünf Goldjungen in den Kategorien Beste Kamera, Bester Ton und Bester Tonschnitt, Beste Visuelle Effekte sowie Beste Ausstattung.

Inhalt In den 30er Jahren hilft der Waisenjunge Hugo Cabret seinem trunksüchtigen Onkel, die riesigen Uhren eines Pariser Bahnhofs zu warten. Auf sich allein gestellt, hält er sich in dem labyrinthartigen Gebäude mit kleinen Diebstählen über Wasser und hat dabei den cholerischen Stationsvorsteher zu fürchten. Eines Tages lernt er den schwermütigen Ladenbesitzer Georges Méliès und dessen Patenkind Isabella kennen. Wie durch ein Wunder bringt deren herzförmiger Schlüssel den antiken Automaten, ein Erbstück seines verstorbenen Vaters, wieder zum Laufen. Méliès' gut gehütetes Geheimnis führt Hugo in die magische Welt der Anfänge der Filmkunst.

DARSTELLER Ben Kingsley (Georges Méliès)

Asa Butterfield (Hugo Cabret)

Sacha Baron Cohen (Stationsvorsteher)

Chloe Grace Moretz (Isabelle)

Ray Winstone (Onkel Claude)

Emily Mortimer (Lisette)

Helen McCrory (Mama Jeanne)

Christopher Lee (Monsieur Labisse)

Jude Law (Hugos Vater)

REGIE Martin Scorsese