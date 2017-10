Wege zum Glück Kapitel 426

Max will nicht wahrhaben, dass seine Ehe zerrüttet ist. Bar aller Vernunft überspannt er den Bogen und setzt einen infamen Plan in die Tat um. Als Ben wenig später Kontakt zu Nina aufnehmen will, erreicht er immer nur die Mailbox. Obwohl er dies kategorisch ausgeschlossen hat, trifft Hagen sich wieder mit Annabelle. Zufällig bekommt Viktoria Wind von der Sache. Um Hagen auf frischer Tat zu ertappen, legt sie sich auf die Lauer.



Koproduktion ZDF/ORF