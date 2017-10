Zeit im Bild

Madrid verlangt Klarheit von Barcelona - dazu eine Liveanalyse / Bei der morgigen Nationalratssitzung könnte mit wechselnden Mehrheiten noch einiges beschlossen werden / In unserer Wahlkampfserie geht es heute um das Thema Sicherheit / In bestimmten Gebieten treibt Airbnb die Wohnungspreise in die Höhe / Immer mehr Kinder sind übergewichtig / Hitchcocks „39 Stufen“ in den Kammerspielen