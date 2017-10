ZIB 2

In der achten TV-Konfrontation im ORF treffen heute SPÖ-Chef Christian Kern und Sebastian Kurz von der ÖVP aufeinander. Die ZiB2 mit einer Analyse von Peter Filzmaier und einem Faktencheck von Ulla Kramar-Schmid.

Bankangestellte und LKW-Fahrer als Verlierer der Digitalisierung

Das Computer-Zeitalter wird künftig zu noch höherer Arbeitslosigkeit führen: Und zwar auch in Branchen, die bisher als relativ sicher gegolten haben. Der Wissenschaftler und Digital-Experte Viktor Mayer-Schönberger zählt in seinem neuen Buch Bankangestellte und LKW- Fahrer zu den großen Verlierern der Digitalisierung. Jeder fünfte Job könnte in den nächsten Jahrzehnten verloren gehen, prognostizieren Forscher der Elite-Universität Oxford.