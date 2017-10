konkret

Druch die Sendung führt Münire Inam

Verhüllungsverbot

Mit 1. Oktober 2017 trat das Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz in Österreich in Kraft. Ein Verstoß gegen das neue Gesetz zieht eine Organstrafverfügung in der Höhe von bis zu 150 Euro nach sich, welche von Polizisten verhängt werden kann. Die

Strafe ist in bar oder mit Kreditkarte zu bezahlen.

Und schon in den ersten Tagen seit Inkrafttreten wurden ein paar kuriose Fälle publik. So mußte etwa wegen eines Hai-Darstellers bei einer Geschäftseröffnung in der Wiener Innenstadt die Promotion abgestellt werden.

Wie dieses Gesetz ausgelegt und exekutiert wird, darüber informiert heute Julia Korponay-Pfeifer.