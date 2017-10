kreuz und quer Bahai - Religion im Zeitgeist

Für die 5 Millionen Anhänger der Bahá’i-Religion sind die Nachbarstädte Haifa und Akká die heiligsten Orte auf Erden. Dort liegt das administrative und spirituelle Zentrum ihrer weltweiten Gemeinde, das alljährlich von Tausenden von Bahá’i- Pilgern aus der ganzen Welt besucht wird.

Über 700 Bahá’i sind an diesem Weltzentrum tätig, unter Ihnen auch Bahá’i aus Deutschland und Österreich. Was fasziniert und bewegt die Menschen, die hier arbeiten? Wie lebt es sich, so ganz nah an der „Hauptschlagader“ des eigenen Glaubens? Was sind die Inhalte ihres Glaubens, denen sie sich so aufopferungsvoll verschreiben?