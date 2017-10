kulturMontag

Martin Traxl präsentiert: Kultur zur Wahl | Themenschwerpunkt Flucht: Europa vor der Ankunft | Flucht & Migration im modernen Europa | Studiogast: Philipp Ther | Kinder: Flucht und Ankommen | Europa nach der Ankunft | New European Songbook

Die Spitzenkandidaten & ihr Kulturverständnis Wie so oft ist das Thema Kultur ein sträflich vernachlässigtes, auch in diesem Wahlkampf. mehr ...

Ein historischer Moment in der Gegenwart? "Das Thema Migration hat in Europa negative Hochkonjunktur". mehr ...

23.10 Europa nach der Ankunft

Was ist aus den Bildern geworden

Inwieweit konnte Europa das einlösen, was sich die Flüchtlinge erwartet haben? Sind sie in Österreich angekommen?