ZIB

In Deutschland haben sich die Unionsparteien auf maximal 200.000 Flüchtlinge pro Jahr geeinigt / Der VfGH hebt die verkürzte Beschwerdefrist in Asylverfahren auf / Nun soll es ein eigenes Gesetz gegen sogenannte „Schmutzkübel-Kampagnen“ geben / Der Streit zwischen der Türkei und den USA verschärft sich weiter / Trotz massivem Polizeieinsatz gehen die Proteste in Kenia weiter