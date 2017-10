Seitenblicke Weekend

*In Wien kommt die Welt zusammen

An diesem herbstlichen Sonntag werfen wir einen (Seiten)Blick zurück auf eine ereignisreiche Woche:



Während die tanzenden Vampire wieder das Wiener Ronacher heimsuchten, erhielt Volksrock'n'Roller Andreas Gabalier einen Zwillingsbruder aus Wachs im Madame Tussauds.



In der Wiener Innenstadt wurde in der Zwischenzeit die Eröffnung des ersten Design-Stores von Großmeister Karl Lagerfeld herbeigesehnt.



Nicht ganz so modisch, dafür umso herzlicher war das Wiedersehen der ORF Korrespondenten aus aller Welt beim Heurigen.