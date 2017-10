Das Kunsthistorische Museum in Wien ist eines der bedeutendsten Museen der Welt. Ein traditionsreiches Haus aus der Habsburger Monarchie, das den Sprung in die Moderne nicht versäumen möchte.

In punkvollen Räumen werden der Öffentlichkeit bedeutende Kunstwerke präsentiert, während hinter den Kulissen, den Augen der Besucher verborgen, lebhafte, kleine "Dramen" stattfinden.

Eine Restauratorin ist der Geschichte eines mehrfach bearbeiteten Rubens-Gemäldes auf der Spur; ein anderer verzweifelt ausdrucksstark an der Reparatur eines Modellschlachtschiffs.

Eine Frau vom Publikumsdienst fühlt sich am Haus nicht integriert; ein verdienter Sammlungsleiter wird in den Ruhestand verabschiedet. Eine Kunsthistorikerin erlebt Aufregung und Frustration einer Auktion; der kaufmännische Leiter empfindet die grafische "3" auf einem Plakatmotiv als zu "bissig".

Die Dokumentation zeigt den Museumsalltag und entführt mit zahlreichen charismatischen Protagonisten in eine einzigartige Welt, zwischen Staatsbesuch und Schädlingsbekämpfung, zwischen altem Glanz und neuen, sparsamen Zeiten.

DOKUMENTARFILM IN ÖSTERREICH



dok.at, die Interessensgemeinschaft Österreichischer Dokumentarfilm, ist der einzige professionelle Filmverband in Österreich, der sich gezielt für den Dokumentarfilm einsetzt.

Die Gruppe umfasst sowohl Regisseure und Regisseurinnen als auch Produktionsfirmen und versteht sich als film- und medienspezifische Lobby der Dokumentarfilmschaffenden in Österreich.

mehr...