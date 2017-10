Tschechisch-Slowakisches Magazin Ozveny

Das Magazin für die Tschechen und Slowaken in Österreich

*) Volksgruppenpolitik - mehr Förderung & mehr Beachtung

*) Kroatische Joga Lehrerin J. Schweiger in der tschechischen Schule

*) Botschafter Jan Sechter verabschiedet sich von der Volksgruppe

*) Jüdisches Leben in Bratislava





Moderation: Miroslava Huber / Pavlina Woodhamsova

Redaktion: Serdar Erdost