Das Wochenmagazin für die burgenländischen Kroaten mit folgenden geplanten Themen:

*) Resultate der Kommunalwahlen 2017

*) Neues Gemeindeamt in Parndorf

*) 20 Jahre Biomassekraftwerk in Güttenbach

*) Kroatische Weinpräsentation in Wien

*) Schlagzeuger Andreas Karall geht nach Boston

*) Miljenko Jergovic bei "Leinen Los" 2017





Moderation: Viktoria Palatin

Redaktion: Jurica Csenar

Bis 14.00 Uhr