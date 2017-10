Zurück zur Natur Lechtaler Kräuter

Maggie Entenfellner verbringt einen Tag im Lechtal in Tirol - ein besonders ursprünglicher Fleck Natur und eine Schatzkammer für Kräuter- und Wildpflanzenliebhaber. Die Sendung zeigt Menschen, die sich ganz den Lechtaler Kräutern verschrieben haben, wie Heilpflanzenexperte Jo Wildanger. Oder Ex-Skirennläuferin und Olympiasiegerin Sigrid Wolf, die sich zur Kräuterpädagogin ausbilden hat lassen. Lisbeth Fritz weiht in die Geheimnisse ihrer bäuerlichen Kräuterküche ein. Und aus den Pflanzen der umliegenden Wiesen kreiert Sigrid Juchtmans ausgefallenen Schmuck.

Kräuterpädagogin - Sigrid Wolf

Sigrid Wolf gehörte Ende der 1980er Jahre zu den erfolgreichsten Athletinnen in den Disziplinen Abfahrt und Super-G . Heute lebt sie im Lechtal, in ihrer alten Heimat - und hat sich dort dem Verein "Lechtaler Kräuterhexen" angeschlossen. Wie sie den Sport und ihre Leidenschaft das Wandern mit Kräuterwissen verbindet, das zeigt sie in zurück zur Natur. Daniela Haderer, eine Freundin von Sigird hat im Lechtal eine Edelweißplantage angelegt. Dass Interesse an den Pflanzen des Tales verbindet die beiden Frauen.



Familie Haderer

Dorf 65

6652 Elbigenalp

info@haderer.com

www.edelgold.at