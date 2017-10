Natur im Garten

Die Leidenschaft fürs Garteln wurde bei Andrea Kärle schon in der Kindheit geweckt und zwar durch den Stachelbeerstrauch des Nachbarn. So ein Strauch sollte auch einmal in ihrem Garten wachsen... Die Liebe zu den Kräutern hat sie von ihrer Großmutter, und so spiegelt ihr Garten auch einen Teil ihrer eigenen Vergangenheit wider. Zurzeit besteht der Garten aus zwei Teilen: der Ältere mit ca. 500m² Fläche ist Spielgarten für Kinder und Enkelkinder und Genussgarten für die ganze Familie, der Jüngere mit ca. 300m² Fläche ist der Hausgarten zum Relaxen.



Im Gartenkalender ist Vollherbst, Zwiebelblumen werden jetzt gepflanzt und Staudenbeete angelegt. Balkonkisten können für den Herbst und Winter z.B. mit Chrysanthemen, Erika, Sedum, Gräsern und Koniferen bepflanzt werden. Frostempfindliche Kübelpflanzen werden zur Überwinterung in einen kühlen Raum gebracht; Zitrusbäumchen, Oleander und Palmen können, vor Nässe geschützt, noch im Freien bleiben.