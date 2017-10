Mit der Gemeinde feiern Erzbischof Pater Franz Lackner und Guardian Pater Felix Gradl.

"Tut, was ich euch sage, und ihr werdet Frieden haben" - von dieser Friedens-Botschaft aus Fatima inspiriert, wurde 1947 in den ersten Jahren des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg der Rosenkranz-Sühnekreuzzug gegründet. Im Zeichen dieser Friedensbotschaft steht auch der Gottesdienst am 27. Sonntag im Jahreskreis, den der Salzburger Erzbischof Franz Lackner als ranghöchster Vertreter des Franziskanerordens in Österreich mit dem Guardian des Wiener Franziskanerklosters Pater Felix Gradl und der Gemeinde der Wiener Franziskanerkirche feiern wird.

