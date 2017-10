Die junge Marie Wagner wird halbnackt und erdrosselt in einem Geschäftsgebäude in der Münchner Innenstadt aufgefunden, in dessen Räumen im obersten Stockwerk am Abend zuvor die Dreharbeiten eines Hardcore-Pornofilms stattgefunden haben. Marie war unter dem Pseudonym Luna Pink die Hauptdarstellerin der Produktion.



Rasch treffen Batic und Leitmayr auf die beiden konkurrierenden Pornoproduzenten Olli Hauer und Sam Jordan, die beide mit Luna Pink gearbeitet haben und gleichermaßen ums berufliche Überleben kämpfen.

Hauptdarsteller Miroslav Nemec (Ivo Batic)

Udo Wachtveitl (Franz Leitmayr)

Schauspieler Ferdinand Hofer (Kalli Hammermann)

Stefan Betz (Ritschy Semmler)

Robert Joseph Bartl (Dr. Matthias Steinbrecher)

Götz Schulte (Rudolf Kysela)

Luise Heyer (Stella Harms)

Golo Euler (Markus Harms)

Frederic Linkemann (Olli Hauer)

Markus Hering (Sam Jordan)

Regie Philip Koch

Buch Philip Koch

Bartosz Grudziecki