Seitenblicke

*Eine Regie-Legende in Zürich /*Waltraut Haas und die Liebe /*Die Lange Nacht der Museen

Es ist ein echtes Erfolgsprogramm, was da in der "Langen Nacht der Museen" präsentiert wird. Die Seitenblicke suchten sich wieder einige Highlights der nächtlichen Museumstour aus...

*Waltraut Haas und die Liebe

In Australien hat sie eine Auszeichnung bekommen, hier kann man ab nächsten Jahr Waltraut Haas zusammen mit ihrem Sohn Marcus Strahl auf der Leinwand sehen, und das in einem Stück über einen Sexshop - "Das kleine Vergnügen" also....