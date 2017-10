Wahl 17: Pressestunde mit Sebastian Kurz, Spitzenkandidat ÖVP

Zum Abschluss der Pressestunden mit den Spitzenkandidaten der im Parlament vertretenen Parteien sind am kommenden Sonntag zunächst Sebastian Kurz von der ÖVP und anschließend Christian Kern von der SPÖ in zwei aufeinanderfolgenden Pressestunden zu Gast. Eine Woche vor der Nationalratswahl geht es um die dominierenden Themen in der letzten Phase des Wahlkampfs und um die Wahlziele.



Die Fragen stellen:



Annette Gantner

"OÖ Nachrichten"



und



Thomas Langpaul

ORF



Aktuelle Änderungen vorbehalten!