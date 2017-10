Reisezeit - Kurztrip Bad Bleiberg

In die Vergangenheit führt diesmal die Reise. Nach Kärnten ins stillgelegte Bergwerk von Bad Bleiberg. Der tiefste Punkt des in der Nähe von Villach gelegenen Stollens liegt 850 Meter unter Tage, das gesamte Streckensystem fasst unglaubliche 1300 Kilometer und ist der größte Europas. Bad Bleiberg, das am Fuße des Dobratschs liegt, besticht zudem durch seine idyllische Landschaft, in der es zahlreiche Wandermöglichkeiten gibt, darunter auch eine Stollenwanderung! Ein anderes Urgestein, das unbedingt erwähnt und besucht werden muss, ist die Ikonen- und Hinterglasmalerin Ilona Wulz. Sie hat sich als Korb-Puppenflechterin, Dokumentaristin und Künstlerin in Kärnten - und darüber hinaus - einen Namen gemacht.