Die Rosenheim-Cops Tod im Schrebergarten

Spätnachts wird ein Beamter des städtischen Bauamts in seiner Gartenlaube erstochen. Als Mordwaffe hat ein Messer aus der Küche fungiert. Spuren am Tatort legen außerdem nahe, dass sich der Ermordete im Schrebergarten mit einer heimlichen Affäre treffen wollte. Seine Gattin bestreitet zwar, dass ihr Mann sie betrogen hat, reagiert auf die Todesnachricht aber allzu gelassen. Zugleich stoßen die Kommissare auf Hinweise, dass das Opfer einem Korruptionsfall in seiner Behörde auf der Spur gewesen sein könnte.