Die Heilerin

Lange Zeit zwang sich Halfried Seelig dazu, nicht von ihrer besonderen Heilbegabung Gebrauch zu machen. Als sie eines Tages doch einem kranken Mann hilft, verbreitet sich rasch die neue Nachricht. Währenddessen kriselt es in der Ehe von Halfrieds Tochter Marion. An ihrem Hochzeitstag verlässt Marion ihren Mann, holt ihre Tochter Laura aus dem Internat und zieht mit ihr nach Tirol zu ihren Eltern. Dort will sie, nach dessen Pensionierung, die Ordination ihres Vaters übernehmen und endlich wieder als Ärztin arbeiten. Sie wird zunächst von der Bevölkerung nicht akzeptiert, Laura findet sich in der neuen Umgebung ebenfalls nicht zurecht, Marion wiederum lehnt die Methoden ihrer Mutter entschieden ab. Außerdem bereitet es Marion große Sorge, dass ihre Tochter allem Anschein nach die Fähigkeiten Halfrieds geerbt hat......

Koproduktion ORF/BR