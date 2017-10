Bürgeranwalt

Probleme mit der Kurzzeitpflege, Auszahlung Sparbuch verweigert und in Sachen teurer Protonenbestrahlung haben wir nachgefragt. Das sind die Themen der nächsten Sendung ...

PROBLEME MIT KURZZEITPFLEGE

Eine 81jährige Oberösterreicherin brach sich in ihrer betreuten Wohnung den Schienbeinkopf.



Nach dem Krankenhausaufenthalt benötigt sie Kurzzeitpflege, bis sie wieder selbstständig die täglichen Handgriffe in ihrer Wohnung schafft. Das wird allerdings teuer, denn in Oberösterreich werden die Kosten für Kurzzeitpflege vom Land nicht übernommen.