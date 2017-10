Land und Leute

Dieses Mal in Land und Leute:

Krauthappel und Co – kulinarisch dreht sich alles um das Allroundtalent Kraut und Schmankerln wie Elsbeere und Kaviar. Außerdem besuchen wir die niederösterreichische Weinkönigin, sind mit Urlaub am Bauernhof auf der Pirsch und bringen eine erste Bilanz der heurigen Wetterextreme.

Kraut und Co – schmeckt nicht nur gut, sondern ist auch und ein bewährtes Hausmittel Für unsere Serie „Bäuerinnen und ihr Garten“ besuchen wir dieses Mal die Kärntner Seminarbäuerin Gertrude Wastian. Für sie ist das Kraut eine wertvolle Bereicherung für die Küche mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Sie zeigt uns köstliche Rezepte wie einen Krautstrudel, ein „siaßes“ Kraut oder für den Winter auf Vorrat, das besondere Pustakraut.



Doch Kraut kann noch viel mehr als „nur“ gut schmecken - es ist ein altes Hausmittel für das ein oder andere Wehwehchen und fördert mitunter auch die Durchblutung. Außerdem zeigt sie uns, worauf es beim Anbau und der Ernte ankommt – eine Reportage aus Kärnten.



Ing. Gertrude Wastian

Weißbriach 12

9622 Weißbriach

Tel.: 04286 358 Rezepte

Königin des Weins Die Niederösterreichische Weinkönigin Julia I. aus Bad Vöslau in der Themenregion ist die neue Botschafterin des heimischen Weines. Wir haben die 24-jährige einen Tag lang begleitet, vom Alltag am Betrieb bis hin zu einem öffentlichen Auftritt in der Wachau.



Weinbauverband Niederösterreich

Sigleithenstraße 50

3500 Krems

Tel.: 05 0259 48200



Weingut & Brunngassenheuriger HERZOG

Brunngasse 43

A-2540 Bad Vöslau

Tel.: 02252 75717

Wetterextreme – eine erste Bilanz Schäden in Millionenhöhe haben auch heuer wieder Wetterextreme in der Landwirtschaft verursacht. Mit der Erderwärmung nimmt auch die Häufigkeit von Unwettern zu. Nach Prognosen der Klimaforscher dürfte sich das Schadensausmaß in Zukunft noch vervielfachen. Land und Leute bringt eine erste Bilanz des heurigen Jahres und einen Lokalaugenschein im Burgenland.



Dr. Mario Winkler

Die Österr. Hagelversicherung

Lerchengasse 3-5

1080 Wien

Tel.: 01/4031681-42

Elsbeere und Kaviar... …als kulinarische Schätze kann man in Niederösterreich entdecken. In Michelbach etwa wird gerade die Elsbeere geerntet und in Schwarzau im Gebirge kann man heimischen Kaviar genießen – eine kulinarische Reise durch Niederösterreich.



Veronika Mayer

Bauernhof Auf der Prinz

Mayerhöfen 1

3074 Michelbach

Tel.: 0664/9568341



Fischzucht Heinz Heinisch

Gegend 2b

2662 Schwarzau im Gebirge

Tel.: 0664/1813343



Kulinarik-Initiative

"So schmeckt Niederösterreich"

Caroline Stiglbauer

Tel.: 02742/21919143