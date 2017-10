konkret

Es passiert öfter, als darüber berichtet wird - immer wieder kommt es zu Patientenverwechslungen. Auch in unserer Redaktion landen Beschwerden über Ärzte und Praxen, wo Patienten verwechselt wurden. Fatal ist das, wenn einem ein Medikament verschrieben wird, dass eigentlich ein anderer Patient einnehmen sollte, oder man gar in einem Spital für jemanden anderen gehalten wird. Vanessa Böttcher fragt heute nach, wie die Patientensicherheit gewahrt wird und man nicht als jemand anderer behandelt wird, als der man ist.

Heute ist es soweit. Das erste Voting zum Österreichischen Klimaschutzpreis 2017 in der Kategorie Landwirtschaft steht an. Nominiert sind: „Morgentaugärten“ 0821 205 522 - 01 (€ 0,20/Anruf) „Biohof Zöchling“ 0821 205 522 - 02 (€ 0,20/Anruf) „Destillerie im Biokreislauf“ 0821 205 522 - 03 (€ 0,20/Anruf) „Gemüsekiste Vetterhof“ 0821 205 522 - 04 (€ 0,20/Anruf) Ab 18.30 Uhr können Sie für Ihren Favoriten abstimmen. (Pro Anschluss werden maximal 3 Stimmen gezählt)

Dukkah

Dukkah ist eine afrikanisch-orientalische Nuss-Gewürzmischung, die inzwischen auch in der australischen Küche ihren festen Platz hat. Traditionell wird sie mit Fladenbrot und einem guten Olivenöl als Vorspeise genossen, Dukkah bietet sich aber auch für andere Einsatzmöglichkeiten in der kreativen Küche an - und genau das macht auch Parvin Razavi, die gerne mit dieser Gewürzmischung experimentiert.