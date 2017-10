Universum History Universum History

Jeanne d’Arc: eine junge Frau, von ihrem göttlichen Auftrag und ihrer politischen Mission felsenfest überzeugt, die Retterin Frankreichs auf dem Höhepunkt des „Hundertjährigen Krieges“. Ihre Siege verhalfen dem französischen Dauphin Karl zur Krönung. Doch Jeanne d’Arc scheiterte an der starren Ordnung des mittelalterlichen Gesellschaftssystems: 1431 starb sie auf dem Scheiterhaufen in Rouen. Die Passion der Jeanne d’Arc bewegt die Gemüter bis heute, viele sehen in ihr die früheste Heldin der abendländischen Geschichte.

Eine Heldin für die Nachwelt

Die Stadt war seit einem halben Jahr von den Engländern belagert, die Lage der Bewohner/innen verzweifelt. Schon vor ihrem Eintreffen wurde Jeanne d’Arc als Retterin gefeiert. Tatsächlich gelang ihr – trotz einer schmerzhaften Verwundung an der Schulter – der historische Sieg: am 17. Juli 1429 konnte Karl in der Kathedrale von Reims zum König gekrönt werden – Jeannes glücklichste Stunde. Für das einfache Volk war sie die eigentliche Heldin des Tages.



Sie zog weiter, doch ihr Aufstieg endete: Der Angriff auf Paris scheiterte, der Einfluss der „Jungfrau“ auf König Karl III. schwand, ihre Neider gewannen die Oberhand. In Rouen wurde ihr schließlich der Inquisitionsprozess gemacht. Man klagte sie der Hexerei, des Umgangs mit Dämonen und der „gotteslästerlichen Gewohnheit, Männerkleidung zu tragen“ an. Es war ein politisches Tribunal, von den Engländern im Hintergrund gelenkt – Jeanne d’Arc hatte keine Chance. Am 30. Mai 1431 ließ die 19-Jährige auf dem Scheiterhaufen in Rouen ihr Leben.