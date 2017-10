ZIB 2

ÖVP und SPÖ wollen in der Facebook-Affäre den Rechtsweg beschreiten - erst hat die ÖVP eine Klage angekündigt, wenig später zieht die SPÖ nach. Inzwischen sind auch jene SMS aufgetaucht, die den Grund für die Eskalation belegen sollen. Dazu sind ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger und SPÖ-Geschäftsführer Christoph Matznetter live im ZIB 2-Studio.

Ein großes Thema beim TV-Duell zwischen Neos-Chef Matthias Strolz und ÖVP-Kandidat Josef Moser war der Hotelier Sepp Schellhorn. Seit er Abgeordneter ist - also seit 2013 - werde er von den Behörden immer wieder geprüft. Strolz vermutet, weil er NEOS-Politiker sei. Schellhorn hat uns die Liste aller Prüfungen vorgelegt, die ZIB2 hat nun bei den Behörden nachgefragt, wie sie diese gesteigerte Prüftätigkeit erklären.

Kommenden Dienstag will das katalonische Regionalparlament über die Abspaltung von Spanien beraten - trotz Verbots des spanischen Verfassungsgerichts. Eine versöhnliche Geste kommt heute aus Madrid - der Regierungssprecher entschuldigt sich erstmals für die Verletzten durch die Polizeigewalt beim Referendum.

Olympische Debatte

In Tirol wird am 15. Oktober nicht nur der Nationalrat gewählt - zeitgleich sollen die Tirolerinnen und Tiroler im Rahmen einer Volksbefragung entscheiden, ob sich Tirol um die olympischen Winterspiele 2026 bewerben soll. Schon Zweimal haben die Innsbrucker bei Volksbefragungen nein zu Olympia gesagt - jetzt will es die Politik noch einmal wissen. Olympia - Eine Frage, die das Land derzeit spaltet.