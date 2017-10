Eco ECO

* Export stärkt Wirtschaft: was jetzt im Ausland besonders gefragt ist * Fast saniert: die Volksbank nach der Radikalkur * Schäumende Geschäfte: neue Mini-Brauereien beleben den Bierabsatz

Österreichs Wirtschaft verzeichnet heuer das höchste Wachstum seit sechs Jahren. Ein Hauptgrund dafür ist der florierende Außenhandel. Die Wirtschaftsforscher sagen für die Exporte eine Steigerung um 5,5 % voraus; und nächstes Jahr auch noch ein Plus von knapp 5 %. ECO macht einen Blick auf die wichtigsten Handelspartner, in denen Österreichs Produkte gefragt sind. Hoffnungsmärkte sind die USA und China. Hochtechnologie ist gefragt, von Sicherheitschips für Reisepässe, über Hörgeräte bis hin zu Eisenbahnen. Die Nachfragen aus dem Ausland führen bei den heimischen Exporteuren heuer zu Aufträgen in der Höhe von rund 140 Milliarden Euro. Und diese sichern Arbeitsplätze und Wohlstand. Mehr als die Hälfte der österreichischen Wirtschaftsleistung wird mit Exporten erreicht. Bericht: Werner Jambor und Sabina Riedl