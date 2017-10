Die Barbara Karlich Show Beziehungskrise: Heute lache ich darüber

Wenn die Partnerschaft in einer Krise steckt, ist einem meist nicht zum Lachen zumute, doch im Nachhinein betrachtet merkt man manchmal, dass alles nur halb so schlimm war und man kann bewältigten Problemen sogar positive und heitere Aspekte abgewinnen.

Michael, 50, Lebensmittelhygienemanager aus Wien,

ist verliebt in seine "Lieblings-Geschiedene". Seit 31 Jahre ist er mit Marika zusammen. Nach zehn Jahren Ehe durchlebten sie eine große Krise. Michaels Glücksspiel-Leidenschaft machte seine Frau einsam und traurig. Sie wusst nicht mehr weiter und beendete die Ehe. "Doch bereits nach einer Woche Ehe-Aus haben wir diese Krise zu den 'alten Akten' gelegt", erinnert sich Michael. "Wir vermissten einander so sehr, dass wir trotz Scheidung wieder ein Paar wurden und bis heute in wilder Ehe leben. Sogar unseren Scheidungstag feiern wir." Was seine "Lieblings-Geschiedene" noch nicht weiß, ist, dass Michael in der Sendung eine ganz besondere Überraschung für sie plant.