konkret

Durch die Sendung f├╝hrt Martina Rupp

Neues Supermarktmodell

Im sechsten Wiener Gemeindebezirk, in der Lindengasse, eröffnet ein ganz neues Supermarktmodell in Österreich. Der Weekend Supermarkt ist kein herkömmliches Lebensmittelgeschäft, in dem man sich seine Produkte zusammenstellt und dann zur Kassa geht. Dieser basiert auf einer Flatrate und nur Mitglieder können dort "einkaufen". Jedes Mitglied zahlt 9,90 Euro im Monat und darf dafür 20 Artikel aus dem Markt aussuchen. Produzenten stellen dem Weekend-Markt Waren zur Verfügung und bekommen dafür einerseits Werbung durch die Präsenz im Markt, andererseits einen aufgeschlüsselten Auszug darüber, wie gut sich die eigenen Produkte "verkaufen".

Vanessa Böttcher sieht sich heute dieses neue Geschäftsmodell näher an.