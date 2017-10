The Cop - Crime Scene Paris Heute mit Doppelfolge!

Als eine junge Kampfjet-Pilotin vor dem Kriegerdenkmal "Les Invalides" ermordet aufgefunden wird, gehört ihr zwielichtiger Freund schnell zu den Hauptverdächtigen. Die Tote trägt an ihrem Finger einen Ring, der ein Jahr zuvor bei einem Raubmord in Südfrankreich erbeutet wurde. Bis heute sind die Täter flüchtig. Während der alte Fall neu aufgerollt wird, entdeckt Ermittler Jo Hinweise auf eine Verschwörung.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)