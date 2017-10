Seitenblicke

Franz Vranitzky hat doppelt Grund zur Freude: Am 4. Oktober ist der Altkanzler 80 Jahre alt geworden - und zudem Ehrenbürger der Stadt Wien. Ein besonderer Orden, den er im Kreise zahlreicher prominenter Gäste im Rathaus entgegen nahm.

*25 Jahre News

Gute Nachrichten: Das Magazin "News" feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen und lud zur großen Geburtstagssause in den Erste Campus in Wien ein. Ein Jubiläum mit Weggefährten und Schlagzeilen-Jäger.