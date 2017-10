ZIB 2

ÖVP soll Silberstein-Mitarbeiter 100.000 Euro geboten haben

In der Causa Silberstein überschlagen sich die Ereignisse. PR-Experte Peter Puller, der die umstrittenen Facebook-Seiten im Auftrag von SPÖ-Berater Tal organisiert hat, erklärte gegenüber "Presse" und "Falter", dass die ÖVP ihm 100.000 Euro geboten haben soll, falls er Details der Kampagne verrät. In der ÖVP weist man diese Darstellung vehement zurück. In der ZIB 2 nimmt erstmals auch SPÖ-Chef Kern dazu Stellung.