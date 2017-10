Menschen & Mächte Franz Vranitzky - eine Karriere

Gerhard Jelinek besucht mit dem ehemaligen Kanzler die „Räume seines Lebens“ - vom Büro am Ballhausplatz, über das ehemalige Finanzministerium in der Himmelpfortgasse bis zu den Generaldirektoren-Büros in der ehemaligen Länderbank und Creditanstalt. Erinnerungen an eine Karriere: Der junge Vranitzky träumte davon, Erfolge als Basketball-Profi zu feiern. Es kam anders.