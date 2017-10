Wege zum Glück Kapitel 421

Im Gutshaus macht eine erfreuliche Nachricht die Runde: Max' Tumor soll sich zurückgebildet haben. Er ist so gut wie geheilt. Voller Hoffung nutzt Max die Gunst der Stunde, um Nina seine Liebe zu beteuern und sie um eine zweite Chance zu bitten. Doch Nina dämpft Max' Begeistertung. Noch am selben Tag ereignet sich in der Manufaktur eine folgenschwere Auseinandersetzung. An alte Bande will Viktoria anknüpfen. Sie hofft bei Hagen auf eine Versöhnung.



Koproduktion ZDF/ORF