Wahl 17: Report Spezial Der Österreich Report - was braucht Österreich? Wir vermessen das Land.

Pflege

Die Betreuung älterer Menschen wird Österreichs Politik und Gesellschaft in den nächsten Jahren vor große Herausforderungen stellen. In 60 Jahren wird jede/r Achte alter als 80 Jahre sein. Damit steigt der Bedarf an Pflegeeinrichtungen, und auch die Kosten für die Pflege älterer Menschen werden immer höher.