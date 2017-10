Universum Universum

Atemberaubende Natur

Senkrecht in den Himmel ragende Felswände, eindrucksvolle Mammutbäume und eine bunte Tierwelt: Der Yosemite-Nationalpark im Nordosten Kaliforniens ist ein Ort der Superlative. Die Yosemite Falls sind die höchsten Wasserfälle Nordamerikas, hier stürzt das Wasser 740 Meter in die Tiefe. El Capitan, der Monolith mit seinen bis zu 1.000 Meter hohen Felswänden, zieht Freikletterer, aber auch die Tierwelt magisch an: In seinem Schatten geht der scheue Rotluchs auf Beutefang, Kojoten und Steinadler liefern sich spektakuläre Kämpfe und Schwarzbären werden zu geschickten Ameisenfressern.