Liebe ist nur ein Wort Prominent besetzte Simmel-Verfilmung

Der Roman "Liebe ist nur ein Wort" des österreichischen Schriftstellers Johannes Mario Simmel (geboren 1924 in Wien, gestorben am 1. Jänner 2009 in Luzern) erschien im Jahre 1963 und wurde im Jahre 1971 von Regisseur Alfred Vohrer mit Judy Winter und Malte Thorsten erstmals verfilmt.

Inhalt

Aufgewachsen im Ambiente eines gehobenen Lebensstils hat Industriellensohn Oliver Mansfeld wenig Ahnung vom täglichen Kampf ums nackte Überleben. Eines aber weiß er gewiss: Er will nie so werden wie sein Vater, dessen Skrupellosigkeit ihn anwidert. Als er die ältere Verena kennenlernt, findet Oliver in dieser Liebe einen Anker und schlittert zugleich in eine gefährliche Dreiecksbeziehung. Denn Verena ist verheiratet und ihr Mann auf Dauer außer Stande, diese Affäre widerstandslos hinzunehmen.



Koproduktion Eos/ORF



DARSTELLER

Vinzenz Kiefer (Oliver Mansfeld)

Nadeshda Brennicke (Verena Lord)

Miroslav Nemec (Manfred Lord)

Jürgen Schornagel (Walter Mansfeld)

Sebastian Kroenert (H.D.)

Sinta Weisz (Geraldine)

Johann Adam Oest (Dr. Florian)

Stephan Luca (Luka)

REGIE

Carlo Rola

DREHBUCH

Christoph Silber

KAMERA

Frank Küpper

MUSIK

Christian Brandauer

STORY

Johannes Mario Simmel (Roman)