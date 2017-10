Wege zum Glück Kapitel 419

Nina kommt nicht umhin, Ben ihr Herz auszuschütten. Freimütig gesteht sie, sich nur aus Mitleid erneut Max zugewandt zu haben, und löst damit bei Ben eine Welle widersprüchlicher Gefühle aus. Mit Kritik von zwei Seiten muss sich Max befassen. Nina ist sauer, weil er ihr den Job in der Manufaktur abspenstig machen will. Überdies scheint es neue Beweise zu geben, die Viktoria entlasten. Rat suchend wendet sich Max an Annabelle.



Koproduktion ZDF/ORF