kreuz und quer Die unheilige Familie - Sekte der geraubten Kinder

Die schöne und charismatische Anne Hamilton-Byrne wird 1963 zur Sektengründerin. Bis in die 1990er Jahre hinein ist "Die Familie" – so der Name des von ihr geführten New-Age-Kultes – in Australien aktiv. Erst eine Hausdurchsuchung in einem Domizil der Sekte bringt ab 1987 die skandalösen Praktiken ans Licht, mit denen zahlreiche Kinder in die Fänge der Sekte gelangten. Tonbandaufnahmen von Anne Hamilton-Byrne, filmisches Archivmaterial und viele Gespräche mit ehemaligen Mitgliedern, Ermittlungsbeamten wie auch Kindern der Sekte zeichnen ein erschreckendes Bild: Die Kinder wurden von ihren Betreuerinnen geschlagen, mussten immer wieder hungern, wurden unter Drogen gesetzt. Doch nicht nur die Geschehnisse von damals stehen im Fokus, es geht auch um die Frage, wie die Sekte so lange unbehelligt bleiben konnte.