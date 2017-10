Wahl 17: Report Spezial Der Österreich Report - was braucht Österreich? Wir vermessen das Land.

Je näher der Wahltermin rückt, desto häufiger warnen die Parteien vor angeblichen Horrorszenarien. Wählerinnen und Wähler, die sich von Programmen nicht überzeugen lassen, will man ermuntern, taktisch zu wählen, um Schlimmeres zu verhindern.

Pflege

Die Betreuung älterer Menschen wird Österreichs Politik und Gesellschaft in den nächsten Jahren vor große Herausforderungen stellen. In 60 Jahren wird jede/r Achte alter als 80 Jahre sein. Damit steigt der Bedarf an Pflegeeinrichtungen, und auch die Kosten für die Pflege älterer Menschen werden immer höher.