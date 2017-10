kulturMontag lesArt

Diesmal zu Gast

bei Christian Ankowitsch:

der österreichische Autor Robert Prosser und die Schweizer Schriftstellerin mit jugoslawischen Wurzeln Melinda Nadj Abonji.

Beide sorgen sie zur Zeit mit ihren jüngsten literarischen Hervorbringungen für große Aufmerksamkeit: Robert Prosser mit "Phantome" und Melinda Nadj Abonji mit "Schildkrötensoldat".

Beiden Büchern ist gemeinsam, dass darin der Krieg in Ex-Jugoslawien eine zentrale Rolle spielt.

In beiden Texten wird, auf ästhetisch sehr unterschiedliche Weise,

die Frage verhandelt, was rigide Ordnungen mit Menschen anrichten und wie sich Widerstand gestalten lässt.





Darf jemand, der Krieg, Flucht, Verfolgung nicht am eigenen Leib erlebt hat, darüber schreiben?

Robert Prosser, der in Tirol und Wien lebt, hat für sein jüngstes Buch viele Reisen nach Bosnien unternommen, viele Interviews geführt und befunden: Das Schreiben über Katastrophen wie Krieg und Flucht muss ein gänzlich von jeglichem Experimentierwillen befreites sein, um ethisch gültig zu sein.

Melinda Nadj Abonji kontert den fanatischen Ordnungshütern in ihrem neuen Roman mit einer bilderreichen Sprache, die wild gegen jene wuchert, die sich blind für die Wirklichkeit und Wahrheit dem Hass, der Ab- und Ausgrenzung ergeben. Und mit einer Figur, die keinerlei Begabung zur Untertänigkeit hat und partout kein Held werden will.



Beide Autoren sind sich einig: eine dringliche Spielart von Widerstand ist das Festhalten an Erinnerung: vor allem in Kontexten, die durch die jüngste Vergangenheit schwerverwundet in der Gegenwart nach Orientierung suchen.

Überdies verbindet Melinda Nadj Abonji und Robert Prosser eine große Zuneigung zur Musik: Robert Prosser kam über Rappen und Graffiti zur Literatur, Melinda Nadj Abonji tritt auch heute noch als Musikerin auf, nicht selten mit dem Rapper Jurczok 1001. Der hohe Grad an Musikalität in beider Werk: er rührt daher. Robert Prosser kann seine Texte überhaupt auswendig vortragen, in Form von Performances vor Publikum darbieten: Das sorgt regelmäßig für Begeisterungsstürme.



Während Robert Prosser mit seinem aktuellen Buch - er landete damit auf der Longlist des Deutschen Buchpreises - der Durchbruch zu einer größeren Leserschaft gelungen ist, gelang dies Melinda Nadj Abonji bereits mit ihrem Roman "Tauben fliegen auf": Sie gewann damit 2010 den Deutschen Buchpreis.

Außerdem in der lesArt vor der Frankfurter Buchmesse, die mit der Verleihung des Deutschen Buchpreises am 9. Oktober ihren Auftakt haben wird:

in der Reihe "Kleinverlage im Portrait" diesmal der in Wien ansässige Mandelbaum-Verlag.