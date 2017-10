kulturMontag

Clarissa Stadler präsentiert: Alfred Dorfer | 50 Jahre Ö1 und Ö3 | Studiogast: Ernst Grissemann | "Die Kinder der Toten" | Isabelle Huppert | Frankreichs in Literaturszene | Jüdische Republik in Sibirien | lesArt |

Jelineks Opus Magnum wird rund um Neuberg an der Mürz verfilmt

Bei einem Busunfall in den Bergen ums Leben gekommen, suchen die so Getöteten - allesamt auch Opfer der österreichischen und europäischen Geschichte - das Land als Untote heim. mehr ...