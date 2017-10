konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Erbrecht

In der neuen Rubrik „konkret im Recht“ gibt Rechtsanwältin Dr. Maria In der Maur-Koenne ab sofort regelmäßig Tipps in heiklen Rechtsfragen. Den Anfang macht das neue Erbrecht, das seit Jänner 2017 in Kraft ist und für viel Verwirrung sorgt. Vor allem bei der Erstellung eines Testaments gibt es für Bürgerinnen und Bürger eine Reihe von Neuerungen. Wie genau etwa solche Verfügungen zu verfassen sind, welche Formulierungen zwingend notwendig sind und welche Rolle Zeugen bei der Erstellung des Testaments spielen, darüber spricht die Juristin mit Münire Inam.