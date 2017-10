Bürgeranwalt

Einer Mutter werden für täglich drei Stunden Nachmittagsbetreuung ihres behinderten Sohnes an der Sonderschule Stockerau monatlich 677 Euro verrechnet. Fast acht Mal so viel, wie sie beispielsweise in Tulln zu bezahlen hätte. Volksanwalt Fichtenbauer hat sich des Falles angenommen und fordert "gleiches Recht für alle".

KAMPF GEGEN TRAKTOR-PULLING Nachgefragt

Im Kärntner Fremdenverkehrsort St. Kanzian am Klopeiner See fand 2014 die Staatsmeisterschaft im Traktor-Pulling statt.



Dabei ziehen umgebaute Traktoren mit Motoren bis zu 10.000 PS einen Bremswagen. Die Anrainer der Veranstaltung beschwerten sich bei Volksanwalt Fichtenbauer über massive Lärm- und Geruchsbelästigung. Findet die Veranstaltung jetzt, wie gefordert "in the middle of nowhere" statt?